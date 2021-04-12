︎ .

المحكمة العليا تقرر أن غدا الثلاثاء 1 / 9 / 1442 هــ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 04 / 2021 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين )) ، وفي لفظ آخر : (( فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ))وفي رواية أخرى : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً )).





كانت هذه تفاصيل خبر رؤية #هلال_رمضان .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.