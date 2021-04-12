تقليص مدة التمويل السكني المدعوم من 25 سنة إلى 20 بحد أقصى

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وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البنوك وشركات التمويل، بتقليص مدة التمويل السكني المدعوم لتصبح بحد أقصى 20 سنة، بدلا من 25 سنة.
وذكرت الوزارة في تصريح لـ “أخبار24″، أن قرار تقليص مدة التمويل المدعوم يشمل جميع مستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ابتداءً من اليوم الإثنين.
وأشارت إلى أن القرار ينطبق على جميع الطلبات التي لم يتم ربطها في النظام، مبينة أنه في حال كانت المدة المسجلة أكثر من 20 سنة فإن على الجهة التمويلية تعديلها بالاتفاق مع المستفيد، لتفادي رفض الطلب المقدم.
Source akhbaar24.argaam
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