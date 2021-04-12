رسميًا.. أمن العمرة يشترط التصاريح للوصول إلى المسجد الحرام

أكد أمن العمرة أنه لن يسمح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح، مشيرًا إلى هناك طرق خاصة ومسارات للمعتمرين والمصلين، من أجل الوصول للمسجد الحرام، للحفاظ على ضيوف الرحمن.

وقال أمن العمرة في تصريحات نقلتها «الإخبارية»: «لن يسمح الوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح»، مضيفًا: «رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة».

وواصل: «مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن».

وتابع: «صحة وسلامة الزائر والمعتمر ضمن أولوياتنا القصوى».

وكان تطبيق توكلنا، قد أوضح خطوات استخراج تصريح العمرة من خلال التطبيق، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وذكر التطبيق- عبر تويتر- أن خطوات استخراج تصريح العمرة كالتالي:

ـ التوجه إلى «الخدمات» والضغط على إصدار التصاريح من «خدمات الحج والعمرة».

ـ تحديد نوع التصريح «عمرة».

ـ تحديد الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

ـ تحديد التاريخ والوقت

ـ تحديد نقطة التجمع ومدينة القدوم، ثم الضغط على «الموافقة» على الإقرار.

ـ والآن يمكنك استعراض التصريح.

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تطبيق توكلنا يوضح خطوات إصدار تصريح العمرة