بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يهنئ بقدوم رمضان: أسأل الله أن يكون شهر الخير

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العالم المسلمين في أنحاء العالم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وقال الملك: «أسأل الله أن يكون الشهر المبارك خيرًا للمسلمين والعالم.. ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل».

وشكر خادم الحرمين الشريفين الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من وباء كورونا، سائلًا المولى عزل وجل، بأن يكون الشهر المبارك خيرًا للمسلمين والعالم.

وقال الملك سلمان: «نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء»، مضيفًا: «يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا».

وواصل: «نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح».