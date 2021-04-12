مؤسسة البريد السعودي تعلن مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة البريد السعودي مواعيد وفترات عمل فروعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وسوف تكون مواعيد العمل في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساء والفترة المسائية من الساعة 9 مساء حتى 2 صباحًا.

فيما سيكون العمل في بقية مناطق المملكة في الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساء والفترة المسائية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 2:30 صباحًا.

ويأتي ذلك مراعاة لجميع العملاء ولتمكينهم من الحصول على الخدمة في الأوقات التي تناسبهم خلال الشهر المبارك، وشدد البريد السعودي بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات المتبعة خلال استقبال العملاء، وذلك من أجل سلامة الجميع.

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