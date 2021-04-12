بالفيديو.. المحكمة العليا تصدر قرارها النهائي حول هلال رمضان بعد قليل

تعقد دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً، لتنتظر ما يردها من عشرات المحاكم والمراصد في مختلف مناطق المملكة؛ لتصدر قراراً بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وتعذرت، أمس الأحد، رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير، كما قالت المحكمة العليا :«إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان (الليلة الماضية) مشيرة إلى عقد جلسة مساء اليوم الاثنين لإصدار قرار بهذا الشأن»، فيما أعلن مركز الفلك الدولي، تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء اليوم الاثنين في عدد من الدول، متابعا: «بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء».

#يحدث_الآن | دائرة الأهلة في المحكمة العليا تعقد جلسةً بانتظار ما يردها من عشرات المحاكم والمراصد في مختلف مناطق المملكة؛ لتصدر قراراً بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ. #رمضاننا_مع_واس #واس_عام pic.twitter.com/MzK1zDAoME — واس العام (@SPAregions) April 12, 2021

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