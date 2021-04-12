رؤية هلال رمضان في مرصد تمير.. الثلاثاء أول أيام رمضان في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - رصد متراؤون في مرصد تمير هلال رمضان، وبذلك يكون غدًا الثلاثاء أول أيام رمضان في السعودية، وفق الإخبارية.

وتعذرت، أمس الأحد، رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير، كما قالت المحكمة العليا :«إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان (الليلة الماضية) مشيرة إلى عقد جلسة مساء اليوم الاثنين لإصدار قرار بهذا الشأن»، بينما أعلن مركز الفلك الدولي، عن تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء اليوم الاثنين في عدد من الدول، متابعًا: «بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء».

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. «الزعاق» يتوقع بداية شهر رمضان.. وعدد أيام الصيام

تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير

«الجهني» يتوقع استحالة رؤية هلال رمضان لغروبه قبل الشمس