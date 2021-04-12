وزير التعليم يدشّن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

دشّن وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية، ومعرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، بحضور رئيس الجامعة د.ليلك بنت أحمد الصفدي.

واطلع وزير التعليم خلال زيارته للجامعة على الخطة الاستراتيجية ومنجزات الجامعة من غرفة مراقبة نظام إدارة التعلّم، والفصول الذكية التي تتيح لعضو هيئة التدريس تقديم المحاضرات التفاعلية للطلبة بشكل مباشر في عدة فروع وبكفاءة تشغيلية عالية، بالإضافة إلى استعراض مشاريع مسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني المحتضنة لطلبة الجامعة والخريجين، الذين عملوا مع نخبة من المتخصصين في تقنيات التعليم الإلكتروني والبرمجيات الحاسوبية والأعمال؛ بهدف تحوّل هذه المشاريع إلى خدمات ومنتجات تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني خلال دورة زمنية قصيرة، بجانب أحدث التقنيات في التعليم الإلكتروني.

ورفع وزير التعليم خلال لقائه قيادات الجامعة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لدعمهما المستمر لقطاع التعليم في المملكة، لا سيما الدعم السخي والمستمر خلال جائحة كورونا، مثمنًا صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة، بتنمية القدرات الذاتية للوطن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورسم الأولويات البحثية للمستقبل.

وقال وزير التعليم: «إن مجلس شؤون الجامعات يعمل حاليًّا على دراسة اعتماد هيكلة الجامعات، بما يحقق الكفاءة في الأداء والإنفاق، وبما يضمن الاستدامة والفاعلية»، مؤكدًا على أهمية أن تعمل الجامعة السعودية الإلكترونية وبقية الجامعات من الآن على جودة مخرجاتها والمزيد من ضبط الجوانب العلمية التعليمية والعمل على رفع جاهزيتها لتطبيق نظام الجامعات السعودية، والاهتمام بملف التحوّل الرقمي، وأتمتة العلميات والإجراءات الإدارية والمالية، وحوكمة العمل لرفع كفاءة الأداء لخدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه من المهم للجامعة السعودية الإلكترونية أن تخطط لتقديم إسهامات إضافية في مجالات التعليم الإلكتروني.

وثمّن وزير التعليم جهود قيادات الجامعة ومنسوبيها على ما يقدمونه من عطاء يسهم في بناء الأجيال ونهضة الوطن، منوهاً بما وصلت إليه الجامعة من ريادة في مجال التعليم الإلكتروني، والتي تُعد من أكثر الجامعات السعودية جاهزية لتحقيق التحوًل الرقمي النوعي في منظومة التعليم الجامعي بوجه عام، وفي التعليم عن بُعد بوجه خاص، لما تتمتع به الجامعة من وجود غرفة تحكّم نظام إدارة التعلّم (بلاك بورد) لمتابعة أداء مركز البيانات ومتابعة مقاييس ومؤشرات لوحة المعلومات الخاصة بالجامعة مستفيدة من الرخصة الوطنية، مما يعزز فرص التعاون بينها وبين الجامعات مستقبلًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بالتعاون مع بعض الجامعات تعمل على تطوير مقررات الإعداد العام وفق كفاءة إنفاق تحقق الفائدة العلمية العالية للطلبة، وترسّخ مفهوم المواطنة الصالحة، وقيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز الولاء لقيادتنا الرشيدة، والانتماء لهذا الوطن الكريم. وأن على الجامعة أن تلبي الاحتياجات الوطنية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويستشرف المستقبل.

ودعا آل الشيخ إلى أهمية تعزيز الوعي الفكري لجميع منسوبي التعليم الجامعي والعام باعتبار أن ذلك يسهم في التكوين الفكري للمجتمعات، مبينًا أن الوزارة قد اعتمدت إنشاء وحدات التوعية الفكرية في التعليم الجامعي والتعليم العام بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال وتعزيز الولاء لقيادتنا الرشيدة، والانتماء لوطننا الكريم.

من جانبها، ثمّنت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية د.ليلك بنت أحمد الصفدي زيارة الوزير للجامعة، وقالت: «تشرفنا بزيارة معاليه التي التقى خلالها بقيادات الجامعة، واطلع على إنجازاتها، ومبادراتها في تسخير التقنية لتعزيز التفاعل ورفع كفاءة وفاعلية التعليم»، مشيرة إلى أن زيارة الوزير أسست لانطلاقة جديدة ومتوثبة للجامعة، وستسهم في رفع سقف الطموح في الجامعة، وتحفّز للمساهمة في تحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة؛ من خلال تمكين رأس المال البشري، وتجويد المخرجات التعليمية، موضحةّ أن الإنجاز في المستقبل القريب سيكون على قدر الطموح والثقة، ومتماشيًّا مع مستهدفات رؤية 2030.

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