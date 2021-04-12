خلال شهر رمضان.. ضخ 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميًّا لجميع المناطق

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك؛ حيث ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب يوميًّا بجميع مناطق المملكة ومدنها؛ لتوفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، فضلًا عن تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأشار إلى أن من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء عبر قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة e.nwc.com.sa، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار 24 ساعة التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب.

وبيّن الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة «الأشياب» ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأفاد بأن هناك تنسيقًا مباشرًا ومستمرًا مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.

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