خادم الحرمين: شكرا لجنودنا المرابطين

تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتهنئة إلى كافة المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أكد فيها أن العالم لا يزال يمر بجائحة كورونا رغم كل الإجراءات والاحتياطات التي عمل عليها المجتمع الدولي لمقاومة هذه الجائحة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة للتصدي لهذه الجائحة، والدور العلمي الكبير الذي توصل إلى اللقاحات الناجعة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

وأكد الملك سلمان، على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى تزول هذه الجائحة، والمبادرة لأخذ اللقاحات، موضحا أن المملكة ملتزمة بحماية قاصدي الحرمين الشريفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية ضيوف الرحمن من هذه الجائحة. ووجه خادم الحرمين الشريفين دعوة إلى جميع المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة، وتحكيم لغة العقل والحوار، والتعاون على البر والتقوى.

ووجه الملك سلمان أيضا الشكر إلى جنودنا البواسل المرابطين في الحدود والثغور، من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكذلك العاملون في القطاع الصحي، وكافة قطاعات الدولة، الذين وضعوا أمن البلاد وسلامة أبنائها والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة إلى الطلاب والطالبات داعيا لهم بالتوفيق في أداء اختباراتهم في هذا الشهر الفضيل.