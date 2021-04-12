السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

19:53ت م

0233



الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا سموه الله عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك, سائلاً المولى عزوجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات, وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //19:53ت م0233

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