السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك



الباحة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ووجه سموّه الجهات ذات العلاقة بتكثيف عمليات التعقيم بالأسواق التجارية التموينية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

19:52ت م

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الباحة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ووجه سموّه الجهات ذات العلاقة بتكثيف عمليات التعقيم بالأسواق التجارية التموينية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، مطالباً الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لرصد توفر السلع الغذائية ومراقبة وفرة المخزون خلال الشهر الفضيل مع تكثيف الرقابة على الأسعار حرصاً على راحة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.// انتهى //19:52ت م0232

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