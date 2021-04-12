السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قائد هذه البلاد وولي عهده الأمين.

// انتهى //

19:46ت م

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جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه الله أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قائد هذه البلاد وولي عهده الأمين.// انتهى //19:46ت م0228

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