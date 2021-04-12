السعودية اليوم / إطلاق 800 منشط دعوي خلال شهر رمضان بجوامع ومساجد عسير



أبها 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة وفقاً للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس

وأوضح مدير الفرع أحمد الخيري، أن التجهيزات شملت وضع الخطط الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال لتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين, ومنع الاعتكاف في المساجد, إلى جانب ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع, مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أكثر من ٨٠٠ منشط دعوي ما بين محاضرات وندوات ، ودروس علمية، وكلمات وعظية، ومسابقات علمية افتراضياً " عن بُعد "، والتي من شأنها أن تعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح ، وتنظمها عبر قنوات البث المباشر برنامج " الزوم " من خلال مكاتب الدعوة بالمنطقة، للقيام بواجبها في الدعوة إلى الله، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام، وفضائل شهر رمضان، وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات .

وأشار الخيري أنه يجري العمل حالياً على مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها، وصيانة أجهزة التكييف، والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل.

// انتهى //

19:40ت م

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أبها 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واساستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة وفقاً للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وأوضح مدير الفرع أحمد الخيري، أن التجهيزات شملت وضع الخطط الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال لتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين, ومنع الاعتكاف في المساجد, إلى جانب ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع, مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أكثر من ٨٠٠ منشط دعوي ما بين محاضرات وندوات ، ودروس علمية، وكلمات وعظية، ومسابقات علمية افتراضياً " عن بُعد "، والتي من شأنها أن تعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح ، وتنظمها عبر قنوات البث المباشر برنامج " الزوم " من خلال مكاتب الدعوة بالمنطقة، للقيام بواجبها في الدعوة إلى الله، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام، وفضائل شهر رمضان، وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات .وأشار الخيري أنه يجري العمل حالياً على مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها، وصيانة أجهزة التكييف، والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل.// انتهى //19:40ت م0226

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