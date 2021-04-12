السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه -حفظه الله- لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.

// انتهى //

19:39ت م

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جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه -حفظه الله- لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.كما قدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.// انتهى //19:39ت م0225

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