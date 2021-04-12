السعودية اليوم / سمو وزير الرياضة يُهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

وقال سموه بهذه المناسبة: "باسمي وباسم كافة الرياضيين في هذا الوطن الغالي، يسعدني أن أرفع أصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول شهر الخير واليمن والبركات رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى، أن منّ علينا ببلوغ الشهر الكريم ونحن في أمن وأمان، في ظل حكومتنا الرشيدة، التي سخرت كل جهودها لخدمة وسلامة كل مواطن ومقيم في مملكتنا الحبيبة".

ودعا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أعوامًا مديدة وهما في صحة وسلامة، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يكشف الغمة ويرفع الوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

// انتهى //

19:38ت م

0224



الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه بهذه المناسبة: "باسمي وباسم كافة الرياضيين في هذا الوطن الغالي، يسعدني أن أرفع أصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول شهر الخير واليمن والبركات رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى، أن منّ علينا ببلوغ الشهر الكريم ونحن في أمن وأمان، في ظل حكومتنا الرشيدة، التي سخرت كل جهودها لخدمة وسلامة كل مواطن ومقيم في مملكتنا الحبيبة".ودعا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أعوامًا مديدة وهما في صحة وسلامة، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يكشف الغمة ويرفع الوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.// انتهى //19:38ت م0224

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