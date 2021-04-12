السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



تبوك 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية, وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.

// انتهى //

19:37ت م

0223



تبوك 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية, وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.// انتهى //19:37ت م0223

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