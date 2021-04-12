السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الدمام 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.

وقال : "لقد كان لبلادنا ولله الحمد بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة

وأكد سموه أهمية تطبيق جميع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير، وأن نتحلى بروح المسؤولية وأن لا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع، داعيا جميع الجهات المسؤولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة.

// انتهى //

19:35ت م

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الدمام 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.وقال : "لقد كان لبلادنا ولله الحمد بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم، إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز، في خطوة إنسانية سامية لم نشاهدها في كثير من البلدان خلال المدة الماضية، ومنها فرض إجراءات احترازية لمكافحة انتقال العدوى بين السكان، إضافة إلى توفير جميع سبل العناية الصحية للمصابين".وأكد سموه أهمية تطبيق جميع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير، وأن نتحلى بروح المسؤولية وأن لا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع، داعيا جميع الجهات المسؤولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة.// انتهى //19:35ت م0220

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