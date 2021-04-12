السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



بريدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن ونحن نرفل بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

19:32ت م

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