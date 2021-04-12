المملكة السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

قال الديوان الملكي السعودي، الإثنين، إن المحكمة العليا أعلنت غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك الكريم.



وكانت المحكمة العليا السعودية، أعلنت، الأحد، أن رؤية هلال شهر رمضان لم تثبت الليلة، موضحة أنها ستعقد جلسة مساء غد، الإثنين، ويصدر قرار بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية الأحد.

وأكد الخضيري، أن "هلال اليوم لن يكون موجودا الأحد، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي".

وأوضح، أن يوم الإثنين، ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا.