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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021
وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفي كلمة للمواطنين والمقيمينن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
يلقيها نيابة عنه معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي.
#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك لعام 1442هـ.. يلقيها نيابة عنه -حفظه الله-، معالي #وزير_الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/SO5E1fPu7t— قناة السعودية ???????? (@saudiatv)
#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك لعام 1442هـ.. يلقيها نيابة عنه -حفظه الله-، معالي #وزير_الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/SO5E1fPu7t— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 12, 2021