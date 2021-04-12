عاجل.. الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان

#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك لعام 1442هـ.. يلقيها نيابة عنه -حفظه الله-، معالي #وزير_الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/SO5E1fPu7t

#عاجل_ السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك لعام 1442هـ.. يلقيها نيابة عنه -حفظه الله-، معالي #وزير_الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/SO5E1fPu7t— قناة السعودية ???????? (@saudiatv)

وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفي كلمة للمواطنين والمقيمينن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية