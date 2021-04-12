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عاجل.. الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفي كلمة للمواطنين والمقيمينن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

 

يلقيها نيابة عنه معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي.

#عاجل_ | #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك لعام 1442هـ.. يلقيها نيابة عنه -حفظه الله-، معالي #وزير_الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/SO5E1fPu7t— قناة السعودية ???????? (@saudiatv)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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