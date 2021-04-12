شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين : المملكة تدعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الجهود التي قامت بها المملكة نجحت في التصدي للجائحة

- نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء

- نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات

- نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أن المملكة تدعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل .

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ، كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال خادم الحرمين: يحل علينا رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا ، وقد نجحت الجهود التي قامت بها المملكة في التصدي للجائحة ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء ، ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات ، ونعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين .