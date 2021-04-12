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"أمن العمرة" : عقوبات مالية على من يتواجد بالحرم دون تصريح

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الدمام - شريف احمد - - 4 محاور رئيسية لخطة السلامة الأمنية والمرورية

-ضرورة التزام المعتمرين بتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع

أعلنت قوات أمن العمرة ، أن خطة السلامة الأمنية والمرورية ، تشتمل على تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات ، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق .

وأكدت على أنه سيتم متابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.

وطالبت من المعتمرين تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع ، وقالت أنها ستفرض عقوبات مالية على من يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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