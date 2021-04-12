شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن العمرة" : عقوبات مالية على من يتواجد بالحرم دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 4 محاور رئيسية لخطة السلامة الأمنية والمرورية

-ضرورة التزام المعتمرين بتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع

أعلنت قوات أمن العمرة ، أن خطة السلامة الأمنية والمرورية ، تشتمل على تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات ، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق .

وأكدت على أنه سيتم متابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.

وطالبت من المعتمرين تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع ، وقالت أنها ستفرض عقوبات مالية على من يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.