السيادة السوداني يوجه تحذيرا قويا لـ"بؤر" الجنينة وجهة حزبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه مجلس السيادة؛ قائد المرحلة الانتقالية في السودان، الإثنين، تحذيرا قويا لجهة حزبية وبؤر "تتربص بالسودان وتسعى لزعزعة استقراره".

وقال عضو مجلس السيادة؛ الفريق ركن ياسر العطا "لن نسمح لأي جهة حزبية أو أي بؤر أن تتربص بالسودان أو تسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية".



ويقصد العطا بـ"الجهة الحزبية"؛ الحزب الشيوعي الذي انسحب من تكتل قوى الحرية والتغيير المشارك في إدارة المرحلة الانتقالية، قبل أشهر، فيما يقصد بالبؤر المسلحين الذين تسببوا في أحداث مدينة الجنينة الدموية.

وأكد العطا في حديث لضباط وضباط صف وجنود المدفعية بولاية نهر النيل "قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها".

وأضاف عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة تعمل على تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار، مؤكدا أنها "ستظل سنداََ وعضداََ للشعب".

وأشاد العطا بـ"تضحيات منتسبي القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم رخيصةََ من أجل السودان وعزته وكرامته"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستقدم أرتالاً من الشهداء حتى ينعم السودان بالأمن والإستقرار والسلام".

وتشهد مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان منذ مطلع الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية، خلفت 154 قتيلا و208 مصابين.

وانطلقت شرارة الأزمة السبت الماضي؛ عندما قامت مجموعة قبلية بقتل شخصين وجرح آخر ينتمون لقبيلة المساليت ذات الأصول الأفريقية في حي الجبل.