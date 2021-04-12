محمد بن راشد: الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي في العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على تويتر، قال فيها:" ضمن الاستعدادات لاكسبو دبي 2020.. أنهى 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية تمريناً استراتيجيا مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر القادم".

وأضاف:" نستطيع القول أن دولة الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي في العالم ".

وبرهن إكسبو 2020 دبي على استعداده التام لفتح أبوابه للعالم في وقت لاحق من العام الجاري 2021.



يأتي ذلك بعد نجاحه في الترحيب بأكثر من 100 ألف زائر بأمان للاطلاع على تيرّا – جناح الاستدامة.

ومنح العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020 دبي في الفترة من 22 يناير/كانون الثاني الماضي حتى 10 أبريل/نيسان الجاري، الفرصة للمجتمع الإماراتي ليعاين واحدة من تجارب الزائر المميزة في إكسبو 2020، مقدما لمحة عما سيحدث حين يرحب أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالزوار من مختلف أنحاء العالم في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2022.

استطلاع

وحسب استطلاع بشأن الزيارات التي استقبلها العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020، فقد قيّم الزوار تدابير الصحة والسلامة في الموقع بأكثر من ثمانية على مقياس من واحد إلى تسعة، الأمر الذي أكد استعداد إكسبو لأن يستضيف العالم بأمان عندما يفتح أبوابه في أول أكتوبر المقبل.

وأبدى الزوار إعجابهم أيضا بخدمة حافلات إكسبو ونظافتها، وهي حافلات عامة مخصصة للحدث الدولي ومجانية، تنقل الزوار بين دبي مول وإكسبو 2020 كل 30 دقيقة..

علاوة على ذلك، صرّح أكثر من 90% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم استمدوا الإلهام لتغيير سلوكهم بطرق مختلفة، بدءا من ترشيد استهلاك المياه وصولا إلى بذل جهد واعٍ لاستخدام كميات أقل من البلاستيك.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة لتجربة العرض الأول، وبدعم من شركاء إكسبو الرسميين والمشاركين الدوليين، ارتقى إكسبو بمجموعة من الأنظمة والأساليب المخصصة لوقت الحدث، بغية تعزيز تجربة الزائر وحمايتها.