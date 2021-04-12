شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يستقبل مدير البنك المركزي بتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم (الإثنين) مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة المكلف حمد بن صالح الغريب، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.

وتمنى لمدير الفرع التوفيق والسداد في عمله الجديد، وحثه على بذل المزيد بما ينفع المواطن، وتذليل الصعاب من أجل الاستفادة من خدمات البنك المركزي.

من جانبه، أكد الغريب حرص منسوبي الفرع على بذل أقصى الجهود وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها أبناء المنطقة والمقيمين بها.