شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية أكاديمية طب الأسرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم (الإثنين) مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتجمع المدينة المنورة الصحي بالمنطقة، لإنشاء أكاديمية للدراسات العليا لطب الأسرة.

ووقع الاتفاقية الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة المُكلف الدكتور محمد بن جمال الخلاوي.

وتهدف الأكاديمية للتوسع في برنامج الاختصاص في طب الأسرة بما يتوافق مع نموذج الرعاية الصحية، أحد مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك التركيز على رفع جودة المُخرجات من خلال الشراكة مع الكلية الإيرلندية للأطباء العاميين، مع زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال رفع نسب القبول والذي سيؤدي بعون الله تعالى خلال السنوات القليلة القادمة لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط على المستشفيات، ما يُمكنها من تقديم الخدمات الإسعافية والمرجعية التي يحتاجها المريض.