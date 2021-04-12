شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 842 إصابة جديدة بفايروس كورونا 706 حالة تعافي و 11 حالة وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، تسجيل 842 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 706 حالة تعافي

و 11حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 399277 حالة، من بينها 8485 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 950 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 3804027 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6765 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.