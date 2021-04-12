شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فكرة أول مرصد فلكي في مكة لإثبات رؤية ‎هلال رمضان قبل 73 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نشأت فكرة أول مرصد فلكي في مكة لإثبات رؤية ‎هلال شهر رمضان ورؤية هلال ذي الحجة قبل حوالي 73 عامًا في هذا التوثيقي لدارة الملك عبدالعزيز.

بدأت الفكرة في عهد الملك عبدالعزيز عام 1367 هجريا"1948 ميلاديا"، حيث كان الشيخ محمد عبدالرزاق بمطالعة علم الفلك.

ورفع محمد عبدالرزاق طلبا للملك سعود بن عبدالعزيز آنذاك لتأسيس مرصد فلكي، حيث وافق الملك سعود طلبه تشجيعا لرواد العلم والراغبين في الاستزادة منه.