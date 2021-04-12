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شاهد.. فكرة أول مرصد فلكي في مكة لإثبات رؤية ‎هلال رمضان قبل 73 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نشأت فكرة أول مرصد فلكي في مكة لإثبات رؤية ‎هلال شهر رمضان ورؤية هلال ذي الحجة قبل حوالي 73 عامًا في هذا التوثيقي لدارة الملك عبدالعزيز.

بدأت الفكرة في عهد الملك عبدالعزيز عام 1367 هجريا"1948 ميلاديا"، حيث كان الشيخ محمد عبدالرزاق بمطالعة علم الفلك.

ورفع محمد عبدالرزاق طلبا للملك سعود بن عبدالعزيز آنذاك لتأسيس مرصد فلكي، حيث وافق الملك سعود طلبه تشجيعا لرواد العلم والراغبين في الاستزادة منه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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