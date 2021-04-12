شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أثر قرار إعفاء الأفلام المحلية من المقابل المالي على أسعار التذاكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متحدث هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عمر أبو بكر، أثر قرار إعفاء الأفلام المحلية من المقابل المالي على أسعار التذاكر في دور السينما.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن هذا القرار سيساهم في خفض أسعار التذاكر في دور السينما، كما أنه يستهدف أيضا دعم المنتجين المحلين في الصناعة السينمائية.

وأكد أن الهيئة تعمل مع عدة جهات حكومية أخرى مثل وزارة الثقافة من أجل دعم صناعة المحتوى المحلي في المملكة.