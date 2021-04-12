شكرا لمتابعة خبر عن "الحج": لا استثناء للحوامل من شرط التطعيم لأداء مناسك العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أنه لا استثناء للنساء الحوامل من التطعيم بلقاح كورونا كشرط لأداء مناسك العمرة.

وأشارت وزارة الحج أنها تشترط للسماح بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة؛ التحصن بأحد أنواعه الثلاثة (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ).

وكانت وزارة الداخلية غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمَن يحاول أداء العمرة دون الحصول على تصريح، وغرامة ألف ريال لمن يحاول دخول المسجد الحرام لأداء الصلاة دون تصريح، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.