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"الحج": لا استثناء للحوامل من شرط التطعيم لأداء مناسك العمرة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أنه لا استثناء للنساء الحوامل من التطعيم بلقاح كشرط لأداء مناسك العمرة.

وأشارت وزارة الحج أنها تشترط للسماح بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة؛ التحصن بأحد أنواعه الثلاثة (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ).

وكانت وزارة الداخلية غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمَن يحاول أداء العمرة دون الحصول على تصريح، وغرامة ألف ريال لمن يحاول دخول المسجد الحرام لأداء الصلاة دون تصريح، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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