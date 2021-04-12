شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعيد الشهري يروي قصة 34 سنة في تدريب المظلات بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يعد رئيس رقباء، سعيد غرمان الشهري، من أقدم مدربي المظلات في منطقة تبوك؛ حيث تدرب وتخرج من عنده الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.

وقال سعيد الشهري، خلال تصريحاته لصحيفة "صدى" أنه قضى 34 عامًا في تدريب المظلات: "كل جميع المظلين في الدول العربية والأمراء وقادة الجيش والجيش كله تخرج من تحت يدي".

وأوضح "الشهري" أنه عمل في القوات المسلحة وفي العديد من الدول المجاورة، لافتًا إلى أن في سلطنة عمان شارك في بناء مدرسة مظلات والتي كانت على حساب المملكة وتكلفتها 5 مليون بعملة السلطنة.