شكرا لمتابعة خبر عن إشادات واسعة بقرار إقامة صلاة التراويح في الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رحب المغردون بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات .

ودشن المغردون وسم بعنوان "صلاة التروايح"، مؤكدين خلاله أن القرار يهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المغردون على حرص القيادة في استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير جميع السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية.

وأثنى المغردون بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.