شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يمازح موظفة أثناء تبرعه لبرنامج السلال الغذائية بعدما أخطأت في كتابة المبلغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث الفنان فايز المالكي عن لقطة طريفة حدثت أثناء تبرع عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، بمبلغ مالي لصالح حملة إغاثة أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كانت الموظفة المسؤولة عن استقبال التبرعات، قد استعرضت المجالات المتاحة للتبرع، منها توزيع السلال الغذائية في إثيوبيا، فوافق "المطلق" على التبرع بـ50 ألف ريال، ووجه إليها بطاقته الائتمانية.

وعندما نفذت الموظفة عملية التبرع بشكل سريع أخطأت في وضع الأرقام، فمازحها المطلق قائلاً "تحطين 50 مليون؟!"، الأمر الذي جعل الجميع يدخل في موجة من الضحك.