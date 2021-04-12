شكرا لمتابعة خبر عن مدير الموارد البشرية بتبوك يدشن أعمال جمعية المسؤولية المجتمعية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

دشن سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أ. منيف بن هابس الحربي، اليوم بمكتبه أعمال الجمعية المسؤولية المجتمعية الاولى بالمنطقة، بحضور مدير أدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع أ.نواف البلوي و رئيس مجلس ادارة الجمعية الأستاذ سالم ابوعيينه و الاستاذ / مشعل الماضي نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أ.صالح السعدي عضو ، الدكتوره سحر حمدي عضو ، أ .جميله الحويطي عضو.

وقال أبو عيينه: ان أهمية دفع عجلة العمل الاجتماعي، والمضي قدما بالتنمية وييحقق تطلعات الحكومة الرشيدة

التي تضمنتها الرؤية الوطنية خاصة ما يتعلق بجوانب المسؤولية المجتمعية التي أصبحت اليوم عنصراً داعماً وأساساً التنمية وتعزيز الروح الوطنية في المؤسسات والأفراد على السواء

كما أكد أ نواف البلوي أن المشاريع الواجب تنفيذها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية تأسيس جمعية مختصة للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة بالأظافة إلى المناطق الآخر. وذلك من أجل توحيد الجهود والأعمال في كل ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية

وأواضح الحربي ان جهود ودعم رائد النهضة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك وتشجيعه لتلك الخطوات ، يساهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجاه المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله