وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات الحرجة بكورونا إلى 950.. والنشطة 8485

أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 8485 حالة نشطة بفيروس كورونا منها 950 حالة حرجة.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 399277 حالة، و تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 384027 حالة، فضلا عن تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6765 حالة.

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