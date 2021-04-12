راصد جوي يوضح لـ«عاجل» سبب إعادة ترائي هلال رمضان.. واحتمال رؤيته اليوم

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي أن إعادة ترائي هلال شهر رمضان اليوم الاثنين يعود لإكمال شهر رجب الماضي 30 يومًا، مرجحًا أن يكون غدًا الثلاثاء غرّة شهر رمضان المبارك.

وقال الحربي في تصريحات لـ«عاجل»: يرجع الترائي مرة أخرى مغرب اليوم الاثنين، نظرًا لعدم رؤية هلال شعبان مغرب يوم السبت 29 رجب الماضي، وبالتالي حسب الرؤية الشرعية تم إكمال شهر رجب ثلاثون يومًا.

وتابع الحربي: هنا أصبح يوجد فرق بين تقويم أم القرى والحساب بالرؤية الشرعية ناقص يوم واحد، لهذا كان اليوم الاثنين المتمم لشهر شعبان حسب تقويم أم القرى، و29 شعبان حسب الرؤية الشرعية.

ونوّه الحربي أنه في حال تعذرت رؤية الهلال مغرب اليوم الاثنين سيتم إكمال شعبان ثلاثين يومًا حسب الحساب بالرؤية الشرعية، ويكون الأربعاء أول أيام شهر رمضان، وإذا تم رؤيته سيكون أول أيام شهر رمضان غدًا الثلاثاء.

وعن الظروف الجوية المصاحبة للترائي مغرب اليوم، أشار الحربي لاحتمالية تواجد سحب ونشاط رياح ربما تثير الأتربة الغبار، لافتًا إلى أن هلال مغرب اليوم الاثنين سيمكث بعد غروب الشمس قرابة ثلث ساعة وعلى ارتفاع 4.58 درجات، ونسبة الإضاءة 0.03%.

وحسب معيار عودة فإنه لا يمكن رؤية الهلال اليوم لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب نظرًا لضعف إضاءة الهلال وقربه من الأفق وقلة مكوثه إذ سيغيب بعد عشرين دقيقة.