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«إغاثي الملك سلمان» يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية باليمن

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الرياض - محمد عبدالله - في مديرية عتق بمحافظة شبوة..

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في مديرية عتق بمحافظة شبوة اليمنية.

ويستفيد من المشروع 750 أسرة من الأسر النازحة والأكثر احتياجًا في المحافظة بواقع 3.750 فردًا.

ويواصل المركز تدشين مشاريع توزيع السلال الرمضانية في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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