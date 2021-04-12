الرياض و5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا في الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 365 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 150 حالة والمنطقة الشرقية بتسجيل 147 حالة، وسجلت عسير 34 حالة وحائل 32، والمدينة المنورة 27 وتبوك 23 وجازان 20 والقصيم 18 والجوف 9 والباحة 7 وسجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران 5 حالات لكل منهما.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 706 حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 384.027 حالة.

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