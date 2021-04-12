شرطة الرياض تقبض على صاحب فيديو حيازة المخدرات

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص تباهى في مقطع مصور بحيازته لمواد مخدرة وأموال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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