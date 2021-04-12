تسجيل 842 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن عدد حالات التعافي والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 399277 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 384027 حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6765 حالة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تحذر: ما زلنا نرصد زيادة في حالات إصابات فيروس كورونا

بالفيديو.. الصحة تجيب عن أبرز 5 أسئلة متعلقة بلقاحات فيروس كورونا