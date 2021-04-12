18 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية والإمارات تتصدران حالات التعافي

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إعطاء أكثر من 18 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليح، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية تصدرتا حالات التعافي.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، كانت كالتالي: إعطاء «18.042.215» جرعة لقاح، بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة «1.646.252»، وحالات التعافي «1.549.325»، وحالات الوفاة «12.355».

وأشار المركز إلى أن الإمارات تصدرت قائمة التعافي بـ96.8%، ثم السعودية 96.2%، والكويت 93.6%، والبحرين 92.6%، وقطر 89.3%، وسلطنة عمان 89.1%.

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