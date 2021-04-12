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18 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية والإمارات تتصدران حالات التعافي

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الرياض - محمد عبدالله - وفاة 12 ألف شخص منذ بدء الجائحة..

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إعطاء أكثر من 18 مليون جرعة لقاح بدول الخليح، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية تصدرتا حالات التعافي.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، كانت كالتالي: إعطاء «18.042.215» جرعة لقاح، بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة «1.646.252»، وحالات التعافي «1.549.325»، وحالات الوفاة «12.355».

وأشار المركز إلى أن الإمارات تصدرت قائمة التعافي بـ96.8%، ثم 96.2%، والكويت 93.6%، والبحرين 92.6%، وقطر 89.3%، وسلطنة عمان 89.1%.  

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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