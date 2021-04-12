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اليوم.. انطلاق مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

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الرياض - محمد عبدالله - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، انطلاق مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن، اليوم الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه برعاية أبوية من لدُن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - تنطلق اليوم الاثنين مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تجسّد سياسة بلادنا الراسخة في العناية بالقرآن الكريم، والحرص على النشء، وزرع قيم الشريعة السمحة في نفوسهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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