اليوم.. انطلاق مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، انطلاق مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن، اليوم الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه برعاية أبوية من لدُن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - تنطلق اليوم الاثنين مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تجسّد سياسة بلادنا الراسخة في العناية بالقرآن الكريم، والحرص على النشء، وزرع قيم الشريعة السمحة في نفوسهم.

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