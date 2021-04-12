مكون من 37 مادة.. «الشورى» يوافق على مشروع نظام البريد

الرياض - محمد عبدالله - يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية..
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام البريد، مشيرًا إلى أن عدد مواد مشروع النظام تبلغ 37 مادة.
وذكر المجلس –عبر تويتر- أن مشروع النظام يهدف إلى تحقيق ستة أهداف، وهي كالتالي:
ـ تطوير القطاع وتنظيمه - وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة - بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية, وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور, ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
ـ إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع، وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.
ـ زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية.
ـ المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.
ـ تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع.
ـ رفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
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