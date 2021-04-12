بالصور.. أمير منطقة جازان يدشن الحملة الإلكترونية لمساعدة أسر السجناء

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم بمكتبه بالإمارة، الحملة الإلكترونية لمساعدة أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجازان «تراحم»، تحت شعار «نتراحم معهم».

واستعرض رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالنيابة بالمنطقة «تراحم» العقيد فيصل بن عبده الشعبي، أهداف الحملة وآلية تنفيذها ومدة تطبيقها، من خلال تقديم المساعدات ومنها السلال الغذائية، والإعانات المالية وتسديد إيجارات المساكن وفواتير الكهرباء، وتأمين كسوة العيد، والأجهزة المنزلية وغيرها من البرامج الخيرية الأخرى.

وقدم رئيس لجنة تراحم بالنيابة العقيد فيصل الشعبي شكره لسمو أمير جازان ولسمو نائبه، على دعمهما الدائم وحرصهما على نجاح عمل اللجنة وإبراز برامجها المختلفة .

ونوَّه الأمير محمد بن ناصر، بالرعاية الكريمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، التي تولي الرعاية والاهتمام بأسر السجناء، معربًا عن شكره لوزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تجده اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة واهتمام من ولاة الامر -حفظهم الله- .

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.