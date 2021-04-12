السفارة الأمريكية بالرياض تهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان

قدمت مارتينا سترونج، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت مارتينا: نيابة عن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية أود أن أعرب عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية والأمن والأمان وأن يحل السلام خلال هذا الشهر الكريم.

وأضافت: رمضان هو وقت التأمل، وهو الوقت الذي تحتل فيه مشاعر الرحمة والتسامح والكرم الصدارة في قلوب وعقول الجميع. تمنحنا بركات رمضان العزاء والأمل في الوقت الذي نواصل فيه التعافي من جائحة كوفيد-19.

وتابعت نشعر جميعًا في بعثة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية بالفخر والاعتزاز لقضاء موسم رمضان هنا في المملكة مع الشعب السعودي، نتمنى لكم رمضان مباركا!