«شؤون الحرمين» تجري أعمال الصيانة للحجر الأسود

قامت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، بأعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة، وذلك بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وعملت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة والتي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أنها تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

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