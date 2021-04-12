ضبط باكستانيين بجدة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيهما لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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