أمن العمرة: لن يسمح بالوصول للمسجد الحرام إلا بتصريح

عقدت قيادات قوات أمن العمرة مؤتمرها الصحفي اليوم بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بـالعاصمة المقدسة لشرح الخطط التي أعدتها لشهر رمضان المبارك.

وقالت قوات أمن العمرة إن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام⁩ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، ولن يسمح بالوصول إلى ⁧المسجد الحرام⁩ إلا بتصريح. وأضافت أن هناك آليات للوصول إلى المسجد الحرام من أبرزها: عدم القدوم بشكل فردي بل بشكل جماعي، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين عبر مواقع التجمع في مواقف السيارات وهي 4 مواقف ومنها إلى الساحات الداخلية للمسجد الحرام ومن ثم عبر مسارات خاصة للمتعمرين ومسارات خاصة للمصلين.

ونوهت إلى أن خطة السلامة الأمنية والمرورية تشمل تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق، ومتابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.