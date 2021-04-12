تدشين حملة رب اجعل هذا البلد آمنا

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري. ودشن الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء حملة «رب اجعل هذا البلد آمنا» تحت شعار «فكر آمن.. لوطن آمن» والهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن دوت الخليج وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.

كما تسلم أمير منطقة مكة التقرير النهائي لحملة الصلاة نور والتي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.